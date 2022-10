Land Transfers

Oct. 14-21

Harlon E. Richmond, Wanda L. Richmond to Clayton Richmond, Ashley Richmond. Sec. 28. Twp. 23. Rge. 34. McDonald County, Mo.

Joe Luis Nieto, Victoria Nieto to The Nieto Negrete Trust, Jose L. Nieto Ngerete, Trustee, Victoria Nieto Trustee. Harmon Garvin Addition Noel Block G Lots 5-8. McDonald County, Mo.

James H Cope Jr., Traci M. Cope to Christopher Banks, Toni Banks. Sec. 31. Twp. 21. Rge. 30. McDonald County, Mo.

Jack L. Toney, Lillian J. Toney to Jose B. Maldarado, Luz M. Gallegos. Lanagan Addition to Sulphur Well City Block 2, Lots 3-6. McDonald County, Mo.

Richard Lynn Rawlings, Kathleen Carrol Rawlings to Rawlings Living Trust. Warner's First Addition to Noel, Lot 2. McDonald County, Mo.

Mark Allman, Julie Allman to John Wesley Hackett. Sec. 27. Twp. 21. Rge. 31. McDonald County, Mo.

Mark Allman, Julie Allman to Carla Hackett. Sec. 27. Twp. 21. Rge. 31. McDonald County, Mo.

HK Rentals LLC to Will Sanders, Elizabeth Sanders. Sec. 7. Twp. 22. Rge. 32. Sec. 12, Twp. 22, Rge. 33. McDonald County, Mo.

Raymond Adams, Rebecca Adams to Justin Cunningham, Atisha Cunningham. Fairview Heights, Block C, Lot 1-4. McDonald County, Mo.

JB Jones, Lajune Jones to Clyde W. Davidson, Debra K. Davison, Ozark Orchard Subdivision Lot 148-149, McDonald County, Mo.

JB Jones, Lajune Jones to Calvin R. Jordon, Stephanie L. Jordon, Ozark Orchards Lot 148. McDonald County, Mo.

Doug Laman, Glenda Laman to C.B.W. Contractors LLC, Bear Ridge Estates Lot 28. McDonald County, Mo.

John Buttram, Sue Buttram to Mary Jernigan. Sec. 31. Twp 23. Rge. 33. McDonald County, Mo.

Bethany Roughton to Eric Wade Levi Cook, Kathryn Jean Cook. Sec. 21. Twp. 21. Rge. 30. McDonald County, Mo.

Linda L. Lorenz, Willis G. Lorenz to Michael Ehmann, Christian Krause, Sec. 7. Twp 21. Rge 30. McDonald County, Mo.

Cecilla Escobedo to Christian Colon, Kayla Colon, Sec. 15, Twp. 22, Rge. 31.