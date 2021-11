Fall Sports Athletes Receive Honors

McDonald County honored its fall sports athletes on Nov. 17 at the high school. Here's a team-by-team list of the award winners.

Softball

• Outstanding pitcher: Madeline McCall

• Best all-around infielder: Carlee Cooper

• Best all-around outfielder: Reagan Myrick

• Most improved: Jacie Frencken, Maggie Pratt

• Lady Mustang award: Nevaeh Dodson

Girls golf

• Most valuable golfer: Kyla Moore

• Most improved: Kelsie Lilly

• Magnificent Mustang: Fayth Ogden

Cross country

• MVP: Hunter Leach

• MVP: McKenzie Horton

• Mustang Heart award: Davyn Brennand

• Mustang Heart award: Anna Belle Price

Volleyball

• Kills leader: Megan Elwood

• Assists leader: Abigail Wiseman

• Aces leader: Hlilana Yang

• Blocks leader: Savannah Leib

• Digs leader: Kirklyn Kasischke

• Mustang Heart and Hustle: Madison Parker

Soccer

• Team MVP: Julis Quetzecua

• Offensive player of year: Kamal Toralba

• Defensive player of year: Bryan Montero

• Mustang Mentality award: Antonio De La Cruz

• Mustang Mentality award: Griffin Schutten