The McDonald County High School Theater Department will present Captain Dangerous and Yankee Doodle Boy at 7 p.m. tonight at the performing arts center. On Friday night, the department will present Half-Pint Windom Rides West and Yankee Doodle Boy at 7 p.m. On Saturday night, the department will present Rapunzel Uncut and The Foreigner at 7 p.m.

Captain Dangerous Cast

Basil -- William Austin; Marlene -- Elizabeth Parsons; Freddy (Hedda) -- Hunter McAffrey; Bette -- Madeline McCall; Carole -- Zoe Sebastian; Keith (Katherine) -- Kyle Jane; Lana -- Jasmine Duncan; Veronica -- Erika Medina; Lon -- Mark Clements; Humphrey -- Josh Parsons; Boris -- Christian Medina; Clark -- Steven Fox; Vivien -- Sierra Creekmore; Joan -- Miranda Kelogg; Olivia -- Kiesha Teague.

Yankee Doodle Boy Cast

Radio Announcer -- Payton Hatfield; George M. Cohan Jr. -- William Hawkins; Judy Cohan -- Dessie Yahs; George M. Cohan Sr. -- Matthew Manuel; Ethel Level -- Kiara Manion; Jerry Cohan -- Bett Messick; Theater Manager -- Jeffrey Brewer; Customer -- Payton Hatfield; Sweeney -- Jacob Ortega; President Franklin D. Roosevelt -- Justin Womack; Josie Cohan -- Cheyenne McCormick; Helen Cohan -- Caitlin Lee; Mary Cohan -- Jamie Malone; Ensemble -- Megan Alverson, Jeffery Brewer, Tobin Bowman, Caitlin Lee, Jamie Malone, Cheyenne McCormick, Brett Messick, Jacob Ortega, Neo Patrick, Kathryn Scott, Justin Womack.

Half-Pint Windom Rides West Cast

Narrator -- James Jackson; Pint/Dancer -- Libby Cisneros; Buddy Gangrene -- Mary Warner; Snake the Henchman -- Raina Brown; Sammy/Tessie -- Osheanna Glendenning; Half Pint -- Kaylee Wilson; Widow/Singer -- Gracie Brown; Stage Driver/Jimmy -- Brooke Winters; Joe -- Nichole Anderson.

Rapunzel Uncut Cast

Narrator 1 -- Clyde Buchanan; Narrator 2 -- Wyatt Willett; Mother -- Morgan York; Father -- Damian Johnson; Witch -- Jeanette Parsons; Rapunzel -- Gissele Reyes; Prince -- Garret Anderson; Townsperson 1 -- Luis Trujillo; Townsperson 2 -- Colton Washam; Offstage voice -- Brianna White.

The Foreigner Cast

Froggy -- Matthew Mora; Betty -- Brook Jensen; Charlie -- Andrew Watkins; Catharine -- Anjelle Sampson; Ellard -- Deven Swanson; David -- Eli Jackson; Owen -- Anthony Dowd.

