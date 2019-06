Adelina Castro and Javier Hernandez to Rosa Francisco and Daniel Joaquin Gonzalez. East Craig Allender. Blk. 2, Lot 3 and Lot 4. McDonald County, Mo.

Samuel D. Stetina to Mark D. Laforte. Valley View Addition. Blk. A. Lot 19 through Lot 22. McDonald County, Mo.

Judy Diane Holmes and Lona L. Laughlin to Jerri L. Myrtue, Lora Zimmerman and Johnathon Zimmerman. Sec. 19, Twp. 21, Rge. 29. McDonald County, Mo.

Melissa Hembree and Joseph Hembree to Marilyn Hembree and Jerry Hembree. Sec. 16, Twp. 23, Rge. 34. McDonald County, Mo.

Marilyn Hembree and Jerry Hembree to Summer Lee Ann Tunnell and Cade Lane Cornett. Sec. 16, Twp. 23, Rge. 34. McDonald County, Mo.

Katrina Arnold and Ronald Arnold to Rick E. David. Sec. 34, Twp. 22, Rge. 30. McDonald County, Mo.

Della Louise Schlessman to Melissa D. Ziemianin and William A. Ziemianin. Sec. 24, Twp. 22, Rge. 32. McDonald County, Mo.

Theresa S. McCollum and Lonnie R. McCollum to Penny J. Marcum and Howard Eugene Marcum. Roark 2nd Addition. Blk. 1, Lot 3 through Lot 6. Blk. 2, Lot 1. McDonald County, Mo.

William A. Ziemianan to Journey Sanny and Cody Hall. Original Town of Pineville. Blk. 63, Lot 4. McDonald County, Mo.

C&C Holdings, LLC vs. Catelin Eliane Warren. Sec. 32, Twp. 21, Rge. 29. McDonald County, Mo.

C&C Holdings, LLC to Cyndee C. Undernehr. Sec. 32, Twp. 21, Rge. 29. McDonald County, Mo.

Jackie L. Campbell and Paul M. Campbell Revocable Trust to Matthew A. Campbell. Sec. 22, Twp. 23, Rge. 33. McDonald County, Mo.

Jill Buske and Brian Buske to Angela M. Reece and Donald Shane Reece. Sec. 34, Twp. 22, Rge. 34. McDonald County, Mo.

George David Armstrong to James Douglas Armstrong. Sec. 36, 21, Tge. 31. Ridge Estates. Lot 33. McDonald County, Mo.

Teresa Bouldin and William A. Bouldin to Lauren C. Scott and Shain J. Scott. Sec. 33, Twp. 21, Rge. 34. McDonald County, Mo.

Debra T. Warner and Kenneth L. Warner to Tina Funk and Lawrence Funk. Sec. 34, Twp. 22, Rge. 32. McDonald County, Mo.

General News on 06/13/2019